Die Kanzlerfrage: Friedrich Merz schließt Kandidatur nicht aus

Quelle: www.globallookpress.com Friedrich Merz und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am 12. Juni 2019 bei der Deutsch-Amerikanischen Konferenz der Atlantik-Brücke in Berlin.

Friedrich Merz befeuert die Debatte um die Kanzlerfrage in der Union neu. Falls er einen entsprechenden Anruf erhalte, halte er sich eine Kanzlerkandidatur offen, sagte Merz am Mittwochabend in einer ARD-Sendung. Für die GroKo sieht er kaum Zukunft.