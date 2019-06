Merkel erleidet Zitteranfall bei Staatsempfang von Selenskij

Quelle: Reuters © Hannibal Hanschke

Am Donnerstagmittag empfing Kanzlerin Merkel den neuen ukrainischen Präsidenten. Dabei fing sie in der prallen Sonne an zu zittern und schien nicht mehr in der Lage, ihren Körper zu kontrollieren. Später folgte eine Erklärung: Sie habe zu wenig Wasser getrunken.