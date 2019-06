Volksparteien ohne Volk: "Populisten sind sie doch alle!" [Kiosk im Kiez]

Als Kioskbesitzer in Berlin-Kreuzberg weiß Christian Sarkowski, was die "einfache Bevölkerung" bewegt. An seinem Kiosk plaudert er mit seinem Stammkunden Frank über den SPD-Niedergang, die Obdachlosigkeit, zu hohe Mieten, die EU-Wahlen – und "Populismus".