Prozess gegen mutmaßliche IS-Anhängerin Jennifer W. in München: Gewaltmaterial auf Handy entdeckt

Quelle: Reuters Symbolbild: Verhüllte Frauen passieren ein Schild der Terrororganisation IS mit dem Gebot, sich zu verschleiern, Rakka, Syrien.

Jennifer W. soll IS-Mitglied gewesen und für den Tod eines jesidischen Mädchens verantwortlich sein. In München steht sie vor Gericht. Nun tauchte kompromittierendes Handy-Material auf. Darin sind Verbrechen des IS zu sehen. Ihr Ehemann wurde in Griechenland verhaftet.