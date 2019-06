Interimslösung für Nahles-Nachfolge in der SPD

Nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Chefin Andrea Nahles peilen führende Sozialdemokraten eine Interimslösung an. Demnach könnten die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer übergangsweise die Partei und der Kölner Bundestagsabgeordnete Rolf Mützenich die Fraktion führen.

Die Deutsche Presse-Agentur will am Sonntag aus SPD-Parteikreisen erfahren haben, dass Malu Dreyer in einer Übergangslösung Parteivorsitzende der SPD werden soll. Der Kölner Bundestagsabgeordnete Rolf Mützenich soll die Fraktion als Interimslösung leiten. Am Sonntagabend sollen sie von der engeren Parteiführung informell bestätigt werden. Die Interimslösung an der Parteispitze soll demnach am Montag vom Parteivorstand beschlossen werden. Über die Fraktionsführung sollen am Dienstag die Bundestagsabgeordneten der SPD entscheiden.

Andrea Nahles hatte am Sonntag in einer Presseerklärung ihren Rücktritt als Parteivorsitzende sowie von der Bundestagsfraktion erklärt. Nach Berichten will sie sich künftig ganz aus der Politik zurückziehen. Sie war die erste Frau an der Parteispitze der SPD. 13 Monate lang war sie an der Spitze. Bei der EU-Wahl hatte es die SPD nur auf 15,5 Prozent der Stimmen geschafft. Auch bei der Landtagswahl in Bremen verzeichnete die SPD herbe Verluste. Nahles sah den "Rückhalt" in der Partei für ihre Person nicht mehr als gegeben an.

Nahles wurde auch für ihre manchmal schroffen Aussagen bekannt: