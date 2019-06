Andrea Nahles kündigt Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin an

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Andrea Nahles, Berlin, Deutschland, 29. Mai 2019.

In einer Presseerklärung kündigt Andrea Nahles, aufgrund der schlechten Wahlergebnisse der SPD in Bremen und bei der EU-Wahl, ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin an. Die Erklärung kommt überraschend. Nahles wollte sich am Dienstag in der Bundestagsfraktion zur Wahl stellen.