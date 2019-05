BVG: Berliner Senatorin fordert Zwangsticket für Autofahrer

Die Aussage der Verkehrssenatorin Berlins, Regine Günther, fiel im Rahmen des Leserforums der Berliner Morgenpost:

Schon zuvor hatte sie die Debatte um die Citymaut neu entfacht:

Es wird bei der knappen Ressource Fläche in der Stadt deutlich teurer werden müssen, mit Autos den öffentlichen Raum zu nutzen.

Politiker der Grünen und der Linken sind sich einig, dass es eine Nahverkehrsabgabe geben müsse. Der Verkehrssenatorin zufolge mache der Erwerb einer Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr über die Zahlung hinaus Sinn. Damit würde den Autofahrern der Umstieg auf ein öffentliches Verkehrsmittel einfacher gemacht.

Der CDU-Vorsitzende in Berlin, Kai Wegner, fordert hingegen einen Ausbau des Untergrundnetzes:

Kritik für die Idee Günthers kommt vom infrastrukturpolitischen Sprecher der Berliner FDP, Henner Schmidt:

Die Idee von Verkehrssenatorin Günther zeigt die völlige Konzeptlosigkeit des Senats in der Verkehrspolitik. Während die einen im Koalitionsvertrag von einem kostenlosen ÖPNV träumen, will Frau Günther eine Citymaut in Form von BVG-Tickets erheben.