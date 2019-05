Wegen "bayernfeindlicher Äußerungen": Bayernpartei will Habeck Einreise nach Bayern verweigern

Quelle: Reuters © Annegret Hilse Robert Habeck nach der EU-Wahl in Berlin, Deutschland, 27. Mai 2019

Die Bayernpartei will ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen und den Grünen-Chef Robert Habeck aufgrund "bayernfeindlicher" Äußerungen an der Einreise in einen bayerischen Landkreis hindern. Ein Antrag wurde hierzu bereits im Kreisausschuss gestellt.