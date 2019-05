Grünen-Spitzenkandidat Giegold: Mehr Stimmen bedeuten auch mehr Verhandlungsmacht (Video)

Will das gute Ergebnis in Brüssel nutzen: Sven Giegold

Grünen-Spitzenkandidat Sven Giegold erwartet, dass die neue Regierung in Brüssel alle Gesetze mit einem Klima-Check unterlegt. Zumindest wollen sich die Grünen nach Aussage von Giegold zukünftig dafür einsetzen.

Mehr Grüne-Stimmen bedeuten auch mehr Grüne-Verhandlungsmacht, so der EU-Politiker am Montag in Berlin.

