Schweres Busunglück auf A9 bei Leipzig – Unglücksursache weiterhin unklar

Quelle: www.globallookpress.com

Feuerwehrleute stehen neben dem schwer verunglückten Bus, der am 19. Mai, am frühen Abend, auf der Autobahn A9 in der Nähe von Leipzig von der Fahrbahn abgekommen war, umkippte und anschließend auf der Seite liegen blieb. Bei dem Unfall bohrte sich eine Leitplanke durch die Windschutzscheibe.