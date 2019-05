Regensburg: Großeinsatz der Polizei in Asylbewerberheim nach Auffinden einer toten Frau

Quelle: www.globallookpress.com © Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com Symbolfoto

In einem Flüchtlingsheim in Regensburg wird am Samstagmorgen eine Tote Frau geborgen. Die angerückte Polizei wird von den Bewohnern bedrängt und angegriffen. Erst nach fast drei Stunden und mit einem Großaufgebot der Polizei kann die Leiche geborgen werden.