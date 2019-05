Hans-Georg Maaßen: Wer in Berlin landet, glaubt sich in einem Schwellenland

Quelle: AFP © Hannibal Hanschke Maaßen im September 2018

Hans-Georg Maaßen fordert von der CDU einen grundlegenden Richtungswandel. Der frühere Verfassungsschutzchef sieht in Deutschland "grundlegende Schwierigkeiten". Wer in Berlin lande, frage sich mittlerweile, ob er in ein Schwellenland gekommen sei.