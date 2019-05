Wahlpanne: Falsche Stimmzettel in Hamburger Bezirk versendet

Symbolbild: Wahlen in Hessen, 28. Oktober 2018.

Am 26. Mai finden im Hamburger Bezirk Wandsbek die nächsten Bezirkswahlen statt. Aufgrund eines Druckfehlers wurden einigen Wählern falsche Stimmzettel zugestellt. Die Wahlvorschläge stammen aus einem anderen Bezirk. Die Betroffenen wurden aufgerufen, sich bei den Wahldienststellen zu melden.

Das Deckblatt wurde richtigerweise für Wandsbek gedruckt. Die darin enthaltenen Wahlvorschläge waren jedoch jene für Altona. Die zuständige Innenbehörde über den Produktionsfehler der Druckerei:

Aufgrund eines Produktionsfehlers sind einzelne Briefwahl-Stimmzettel für den Wahlkreis 7 im Bezirk Wandsbek (...) unrichtig. Der Fehler wurde zwar bei der Qualitätskontrolle festgestellt, leider aber nicht vollumfänglich korrigiert.

Anzahl der falsch zugestellten Stimmzettel nicht bekannt

Die Wähler sollten selbst feststellen, ob sie die falschen Stimmzettel erhalten haben, und sich dann bei der betreffenden Wahldienststelle melden.

Über die Anzahl der falsch zugestellten Stimmzettel ist nichts bekannt. Der Landeswahlleiter Oliver Rudolf sagte dem NDR, es handle sich nur um eine geringe Zahl.

Auch bei der Kommunalwahl in Mainz lief im Vorfeld einiges schief. Hier enthielten die Wahlzettel Buchstabendreher, und es fehlten Zeichen. 160.000 Bögen mussten neu gedruckt werden. Kostenpunkt: 39.000 Euro. Die Fehler fielen erst durch einen Briefwähler auf, der die Stadt Mainz auf selbige aufmerksam machte. Laut dem Statistischen Bundesamt gab es innerhalb der letzten drei Wochen eine zweistellige Zahl an Kommunen, die sich an den Landeswahlleiter wandten, da die Stimmzettel Fehler enthielten.

Mehr zum Thema - Kramp-Karrenbauer ist sich gewiss: Ungarischer Ministerpräsident wird aus EVP austreten