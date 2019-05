Nord Stream 2: US-Botschafter Grenell droht deutschen Firmen erneut mit Sanktionen

Quelle: www.globallookpress.com © Stefan Zeitz, imago images Grenell im März 2019 auf der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin

Richard Grenell hat wieder zugeschlagen. In einem Interview erklärte der US-Diplomat, dass Nord Stream 2 das "Sanktionsrisiko" auch für deutsche Firmen erhöhe. Dabei könnte alles so schön sein. Denn Deutschland, so Grenell, könnte Donald Trumps Lieblingsland werden.