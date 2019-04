Deutsche besitzen so viel Gold wie nie

Quelle: Reuters © Michael Dalder Gold hat auch nach Jahrhunderten nicht seinen Reiz verloren und gilt nach wie vor als eines der sichersten Anlageobjekten.

Gold ist in Zeiten niedriger Sparzinsen als Geldanlage zunehmend gefragt. Privatleute in Deutschland besitzen mittlerweile die Rekordmenge von 8918 Tonnen des Edelmetalls - davon gut die Hälfte (4925 Tonnen) in Form von Barren und Münzen, knapp 4000 Tonnen sind Schmuck.