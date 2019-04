Defekte Maschine der Luftwaffe blockiert Landebahn in Schönefeld: Flüge werden umgeleitet

Symbolbild: Passagiere warten am Schönefeld Flughafen wegen eines Streiks von Verdi auf ihre Abfertigung, Berlin, Deutschland, 7. Januar 2019.

Maschinen im Anflug auf Schönefeld werden umgeleitet und die Abfertigung am Flughafen von Berlin-Schönefeld wurde gestoppt. Eine Maschine der Luftwaffe war von der Landebahn abgekommen. Die Crew werde medizinisch untersucht, so die Luftwaffe.

Am Dienstagmorgen rutschte eine Maschine der Luftwaffe von der Landebahn am Flughafen Schönefeld ab. Es handelt sich um eine Maschine vom Typ Global 5000. Diese wird von der Bundeswehr zum Transport von Delegationen genutzt. Derzeit starten dort keine Flieger, Flugzeuge im Anflug auf Schönefeld werden nach Tegel umgeleitet, die Abfertigung am Flughafen südöstlich von Berlin wurde um 9:30 Uhr eingestellt.

Derzeit ist die #Abfertigung in #Schönefeld#eingestellt. Maschinen im Anflug werden umgeleitet. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Airline nach dem Flugstatus. Grund ist ein #defektes#Flugzeug auf der Start- und Landebahn. #SXFpic.twitter.com/4DIDCrAD8Q — Berlin Airport Service (@berlinairport) 16. April 2019

Da es sich um eine Maschine der Luftwaffe handelt, gibt es bislang keine Auskünfte darüber, wieviele Personen sich an Bord der Maschine befunden haben. Abseits der Crew, gab es, nach Aussagen der Luftwaffe, keine Passagiere an Bord. Die Luftwaffe schreibt auf Twitter, dass es zu einer Bodenberührung beider Tragflächen kam. Die Crew werde nun medizinisch untersucht:

#Global 5000 der #Flugbereitschaft bei Landung in #Schönefeld mit Bodenberührung beider Tragflächen. Keine Passagiere an Bord. Crew wird medizinisch untersucht. Maschine kehrte aufgrund von Funktionsstörung nach dem Start um. Ursache wird untersucht.#Luftwaffepic.twitter.com/9vDFM4CgWI — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) 16. April 2019

Weitere Informationen liegen zunächst nicht vor.

Die Fluggäste wurden aufgefordert sich bei ihren Airlines nach dem Flugstatus zu erkundigen. Berlin Schönefeld ist Standort von Easy Jet und Ryanair. Nach der Eröffnung des BER-Flughafens soll der Betrieb von Schönefeld bis mindestens 2026 als Teil des neuen Flughafens aufrechterhalten werden.