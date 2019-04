"Wir haben Strafe verdient" – Deutsche IS-Kämpfer zeigen ihre Reue (Video)

Quelle: Reuters IS-Kämpfer schwenken Flaggen als Teil einer Militärparade, Rakka, Syrien, 30. Juni 2014.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" steht vor ihrem Ende und hat kaum noch territorialen Halt in Syrien und im Irak. Viele der europäischen "Freiwilligen", die sich dem IS zu seinen Hochzeiten angeschlossen haben, wollen zurück in ihre Heimatländer.