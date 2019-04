Organisationen aus Gesellschaft und Sport fordern humanere Flüchtlingspolitik von Angela Merkel

Quelle: Reuters © Jon Nazca Rettungsboot mit Schwimmwesten, Hafen von Malaga, Spanien, 15. Januar 2019.

Insgesamt 262 zivilgesellschaftliche Organisation fordern in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin eine Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik. Die Organisationen kritisieren darin, dass die Flüchtlingspolitik Helfer zu Kriminellen werden lässt.