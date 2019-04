Bildungsministerin gegen ein Werbeverbot der Bundeswehr an Berliner Schulen

Quelle: Reuters Symbolbild: Neue Rekruten der Bundeswehr bei der Registrierung Havelberg, Deutschland, 2. Januar 2001.

Die Bundesbildungsministerin sieht ein Werbeverbot an Berliner Schulen kritisch. Gerade die Soldaten seien doch in der Lage, über internationale Krisenherde zu informieren. Unklar ist, ob ein Verbot den Besuch von Bundeswehrangehörigen an Schulen unterbinden würde.