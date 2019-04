Kein Aprilscherz: Volkswagen zeichnet erst Klimaaktivistin Greta aus und verschenkt dann SUV

Bei der diesjährigen Verleihung der "Goldenen Kamera" wurde auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ausgezeichnet. Doch dann sorgte der Hauptsponsor Volkswagen mit einer Geschenkaktion für allgemeines Kopfschütteln.

Während der diesjährigen Verleihung der "Goldenen Kamera" wurde die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg mit einem "Sonderpreis für Klimaschutz" ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede forderte sie alle Anwesenden dazu auf, sich ebenfalls zu engagieren. "Unser Haus brennt", erklärte die Schülerin, jeder im Saal sei aufgefordert, sich für den Klimaschutz einzusetzen.

"Wir stehen an einem Scheideweg der Geschichte", sagte die 16-Jährige weiter. Man könne das Thema Klimawandel nicht einfach ausblenden, um weiter um die Welt zu "Stränden, Lieblingsrestaurants und Yogaseminaren zu fliegen". Schauspieler seien für das Publikum wie Götter, "ihr habt Einfluss auf Milliarden Menschen". Die junge Generation brauche ihre Unterstützung. Die Rede wurde mehrfach von Beifall unterbrochen, am Ende gab es stehende Ovationen.

Doch was dann geschah, könnte in keinem krasseren Widerspruch zu den Worten der jungen Schwedin stehen. Mit dem Hinweis, dass sie sicherlich nicht jede Anreise zu einem Casting bezahlt bekomme, kündigte der Moderator Steven Gätjen der ausgezeichneten Nachwuchsschauspielerin Milena Tscharntke eine Überraschung an. Dann erhielt die 22-Jährige den Autoschlüssel für einen VW T-Cross. Einen Mini-SUV aus der Volkswagen-Modelpalette.

Glückliche Gewinnerin des Nachwuchspreises der Goldenen Kamera: Milena Tscharntke. Hier mit Christian Hellmann, Chefredakteur der Programmzeitschriften der Funke Mediengruppe & #VW Vertriebschef @jstackmann. Die Schauspielerin bekam zudem einen neuen #VWTCross. #GoldeneKamerapic.twitter.com/PRCk8Aom83 — Volkswagen News (@volkswagen_de) 31. März 2019

Kein Wunder, dass der Konzern sich im Internet einige kritische Kommentare anhören musste. Hier eine kleine Auswahl:

#GoldeneKamera ist es euer Ernst das Thema Klimaschutz auszurufen und dann verschenkt ihr ein Auto von @VWGroup_DE. Wäre ich @GretaThunberg würde ich jetzt aufstehen und gehen! — Thorsten Golasch (@ThoGo21) 30. März 2019

Sehr konsequent liebes @ZDF ! Die halbe Sendung wird über Klimaschutz und dessen Wichtigkeit gesprochen und dann erhält der Gewinner des Nachwuchspreises ein neues Auto, statt z.B. einer Bancard 100... Augen auf bei der Sponsorenwahl! #GoldeneKamera#Klimaschutz — Alexander Liese (@LXThunder84) 30. März 2019

Ach ich habe die " Dankesrede " von #GretaThunberg bei der #GoldeneKamera sehr genossen👏Und dann die Schlüssel für den VW SUV für die Nachwuchskünstlerin...besser geht nicht... — Tagesfrageeinerputzf (@putzgedanken) 1. April 2019