Nahles gegen eine Wiederaufnahme deutscher Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien

Der Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien gilt bis Ende März. Er war ursprünglich nach der Tötung des regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi verhängt worden. Bereits zu Wochenbeginn forderte SPD-Parteichefin Andrea Nahles eine Verlängerung des Exportverbotes in das Land um ein weiteres halbes Jahr. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) pochte aber auf Verlässlichkeit gegenüber Partnern.

Nun sprach sich die SPD-Chefin scharf gegen eine Wiederaufnahme deutscher Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien aus.

Solange im Jemen Woche für Woche Menschen sterben und Kinder hungern, solange Saudi-Arabien dort Kriegspartei ist, solange darf es keine weiteren Waffenlieferungen aus Deutschland dorthin geben", sagte Nahles am Samstag in Berlin auf einem Parteikonvent zur Europawahl. "Für die SPD ist klar, wir wollen eine restriktive Rüstungspolitik und Rüstungsexportpolitik, und wir wollen keine europäischen Waffen in Kriegsgebieten."

Brinkhaus: Erhebliche Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort und Sicherheitspolitik

Die vom Koalitionspartner Union aufgebrachte Frage nach der Haltung europäischer Partner könne "so nicht die Lösung sein", sagte Nahles. "Wir stehen ohne Wenn und Aber für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik." Ihre Partei sei perspektivisch für eine europäische Armee und eine gemeinsame europäische Rüstungspolitik. Es gebe dazu aber noch unterschiedliche Sichtweisen.

Für uns ist doch jetzt erst mal nicht die Frage, was wollen die Briten, was wollen die Franzosen, sondern für uns muss es darum doch gehen, mit welcher Position sich Deutschland in diese zukünftigen Debatten einbringen will", sagte Nahles.