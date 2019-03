Fast jeder zweite Zuwanderer scheitert im Integrationskurs beim Deutschtest

Quelle: AFP © Tobias Schwarz Flüchtling im Deutschkurs in Berlin, August 2015

Integrationskurse sollen Zuwanderer besser in die deutsche Gesellschaft integrieren. Nun wird bekannt, dass fast die Hälfte von ihnen in diesen vom BAMF bezahlten Kursen am Deutschtest scheitert. Im Jahr 2018 brachte der Bund für die Kurse 765 Millionen auf.