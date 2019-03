Bundespressekonferenz: Regierungssprecher Seibert zur Eskalation der Gelbwestenproteste

Quelle: RT

Erschreckend sei der Gewaltausbruch bei den Gelbwestenprotesten am vergangenen Wochenende, sagte Regierungssprecher Seibert in der Bundespressekonferenz. Die Kritik am gewalttätigen Vorgehen der französischen Polizei wollte er nicht kommentieren.