Nach Haft in Venezuela: Journalist Billy Six wieder in Deutschland - Vorwürfe ans Auswärtige Amt

Billy Six nach seiner Ankunft am Flughafen in Berlin.

Nach 119 Tagen in Haft in Venezuela ist der deutsche Journalist Billy Six am Montagnachmittag in Berlin gelandet. Six und seine Eltern erhoben schwere Vorwürfe gegenüber dem Auswärtigen Amt. Demnach hätte man keinerlei Unterstützung erhalten.