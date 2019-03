Neuer Chef der Jungen Union: Kuban wünscht sich Merz im Kabinett

Quelle: www.globallookpress.com Die Posen sitzen offensichtlich bereits. Tilman Kuban will als neuer JU-Vorsitzender die Ärmel hochkrempeln

Der neue Vorsitzende des Nachwuchses von CDU und CSU will den Mutterparteien Beine machen. Mit einer konservativ gefärbten Rede hat er die Junge Union überzeugt. Kuban stellt klar: Er will kein Leisetreter sein und wieder an "40 plus X" anknüpfen.