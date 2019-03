Live (Teil 1 und 2): Demo gegen Uploadfilter in Berlin

Der Streit um die neue Richtlinie zum EU-Urheberrecht tobt. Die Netzcommunity organisiert Petitionen und Demos. Das Bündnis „Berlin gegen 13“ rief für den 2. März zu einer Demonstration gegen die Reform in Berlin auf.

Die Demonstration startet am Axel-Springer-Hochhaus (Rudi-Dutschke-Straße/Lindenstraße) geht am Justizministerium vorbei und endet an der Vertretung der Europäischen Kommission in der Nähe des Brandenburger Tores.

