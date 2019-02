Muslimische Kita in Mainz muss schließen – Träger soll Inhalte des Salafismus vertreten haben

Der einzigen muslimische Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz – Al Nur in Mainz – wurde die Betriebserlaubnis entzogen. Der Kita-Träger stehe nicht auf dem Boden der Verfassung, so die Begründung. Spätestens am 31. März muss die Einrichtung schließen.