LIVE: Gelbwesten-Demonstration gegen Dieselfahrverbot in Stuttgart

Zahlreiche Menschen nehmen bei einer Demonstration gegen das flächendeckende Diesel-Fahrverbot teil. Zum bereits vierten Mal haben sich Demonstranten vor Ort eine gelbe Weste übergestreift, um gegen das Verbot zu demonstrieren.

Zur ersten Kundgebung gegen Fahrverbote vor drei Wochen waren demnach etwa 250 Menschen gekommen, eine Woche später waren es 700. Am vergangenen Samstag versammelten sich nach Informationen lokaler Medien bereits 1200 Menschen.

Als erste deutsche Großstadt führte Stuttgart zum 1. Januar Diesel-Fahrverbote für eine gesamte Umweltzone ein. Bei Verstößen gegen die seit Jahresbeginn geltenden Diesel-Fahrverbote in Stuttgart droht seit Freitag ein Bußgeld. Gezielte Kontrollen soll es aber demnach nicht geben.

Die Teilnehmer kritisierten dabei das grüne baden-württembergische Verkehrsministerium. Viele der Demonstranten trugen dabei gelbe Warnwesten, in Anlehnung an die in Frankreich entstandene Bewegung der "Gelbwesten".