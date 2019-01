Bayerns Innenminister im RT-Interview: Kramp-Karrenbauer und Söder bieten große Chancen

Quelle: RT © RT Deutsch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sieht in dem neuen Gespann an der Führungsspitze der Union eine Chance für einen Neuanfang. Er persönlich freut sich auf die neue Personalie Söder an der Spitze der CSU, schließlich arbeiten die beiden schon seit vielen Jahren zusammmen.