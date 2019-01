US-Botschafter Grenell schreibt deutschen Unternehmen wegen Nord Stream 2 Drohbrief

Quelle: AFP © Daniel Bockwoldt US-Botschafter Richard Grenell beim Deutschlandtag der Jungen Union am 5. Oktober '18 in Kiel. Selten hat sich ein US-Botschafter so öffentlich in deutsche Belange eingemischt, wie er.

Die "Bild am Sonntag" hat einen Brief des US-Botschafters Richard Grenell veröffentlicht, der an mehrere deutsche Unternehmen verschickt worden sein soll, die am Projekt der Ostseepipeline Nord Stream 2 arbeiten. Damit erhöht er nach den Sanktionsdrohungen im Dezember den Druck auch auf die Regierung in Berlin.