Die Deutschen verlieren Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen

Quelle: AFP © Sebastien Bozon Die Polizei, dein Freund und Helfer? Die Mehrheit der Deutschen sieht das laut den letzten forsa-Umfragen ganz genauso. Für viele andere gesellschaftliche Institutionen trifft das aber nicht mehr zu.

Laut dem aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer haben gesellschaftliche Institutionen in Deutschland einen massiven Vertrauensverlust bei den Bürgerinnen und Bürgern erlitten. Am schlimmsten betroffen ist das Vertrauen in den Papst und in die Bundeswehr.