Prozess um spektakulären Goldmünzenraub in Berlin beginnt (Video)

Quelle: RT Die Angeklagten schwiegen Zum Prozessauftakt.

Am Donnerstag begann in Berlin der erste Prozesstag des spektakulären Goldmünzen-Diebstahls aus dem Bode Museum. Die so genannte "Big Maple Leaf" war am 27. März 2017 bei einem filmreifen Einbruch gestohlen worden. Ihr Wert betrug knapp 3,75 Millionen Euro.