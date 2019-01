CSU setzt Klausur fort: Fokus auf Bundeswehr und Brexit

Quelle: Reuters © Michael Dalder CSU-Klausur in Seeon, Deutschland, 3. Januar 2019.

Am zweiten Tag der Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Seeon stehen am Freitag der Zustand der Bundeswehr und der Brexit im Fokus. Die CSU will sich gegen eine "harte Grenze in Irland" einsetzen. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer wird erwartet.