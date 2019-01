Silvesternacht in Berlin - Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun

In Berlin hat es in der Silvesternacht an vielen Stellen gebrannt. Dazu kamen etliche Verkehrsunfälle und Unfälle mit Feuerwerkskörpern. Die Feuerwehr hatte viel zu tun. Es gab mehrere Verletzte. Die Feuerwehr berichtet auch von Angriffen gegen Einsatzkräfte.

Die Berliner Feuerwehr hatte in der Silvesternacht viel zu tun. An mehreren Orten brannte es, dabei gab es Verletzte. Von 0 bis 3 Uhr morgens wurden am Neujahrstag 698 Einsätze aufgenommen, davon 264 Brände und 417 Einsätze des Rettungsdienstes. Zwischen 19 Uhr und 6 Uhr morgens gab es insgesamt 1385 Einsätze, etwa 12 Prozent weniger als im Vorjahr.

#Statistiktweet

Zwischen 19 Uhr und 6 Uhr hatte die @Berliner_Fw insgesamt 1385 Einsätze 12 % weniger Einsätze als im Vergleichszeitraum des Vorjahres zu bewältigen.

Darunter waren 432 Brandmeldungen (-2,7 %), 894 Rettungsdiensteinsätze (-14 %) und 59 sonstige Einsätze. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 1. Januar 2019

In Malchow im Nordosten Berlins starben beim Brand eines Stallgebäudes zwei Pferde. In Wittenau wurde beim Brand einer Wohnung in einem Hochhaus ein Mensch verletzt. Auch in Charlottenburg, Hellersdorf, Moabit und Neukölln gab es Brände in Wohnungen. Bei dem Brand in Neukölln wurden sieben Personen verletzt, darunter drei Kinder. In Reinickendorf und in Mariendorf brannten Dachstühle.

Bereits am Nachmittag des Silvestertages kam es zu einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Mitte. Dabei wurde eine Frau verletzt. Mehrere Personen waren in ihren Wohnungen eingeschlossen und wurden von der Feuerwehr gerettet.

Update #Mitte

Der #Brand einer Küche im 8. OG eines 13-geschossigen Hochhauses ist unter Kontrolle.

3 Personen und ein Hund wurden von der @Berliner_Fw gerettet. Nach der Sichtung durch einen #Notarzt wurde 1 Person in ein Krankenhaus transportiert.#Estuk#AuchfürTierepic.twitter.com/UZjHbS4iVS — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 31. Dezember 2018

Auch bei mehreren Verkehrsunfällen gab es Verletzte. In Lichtenrade stiess ein Rettungswagen mit einem Fahrzeug der Polizei und einem weiteren Auto zusammen, in Mitte eine Zivilstreife der Polizei mit einem Taxi.

Bei einem #Verkehrsunfall zwischen einem #Rettungswagen, einem Einsatzfahrzeug der @polizeiberlin und einem PKW wurden auf dem #Lichtenrader_Damm in #Lichtenrade 5 Personen verletzt, eine davon schwer.

Alle verletzten Personen wurde in umliegende Krankenhäuser transportiert. pic.twitter.com/6RS9cwOtsd — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 1. Januar 2019

Am Neujahrsmorgen kam es zu einem Unfall auf der Tangente von der A100 zur A115. Gegen 5.30 Uhr überschlug sich dort ein Auto. Der Fahrer kam verletzt Krankenhaus. Die Strecke wurde vollständig gesperrt.

Bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern verloren mindestens zwei Menschen Finger. Insgesamt zählte das Unfallkrankenhaus Berlin bis zum Neujahrsmorgen um 9 Uhr 15 Opfer von Böllerunfällen. Das Krankenhaus zeigte sich erfreut über das nasse Wetter. Der Regen lasse die Böller durchweichen.

Die Bilanz aus der Silvesternacht: 15 Opfer von Feuerwerkskörpern mit #Bölllerschmerz. Mehrere Amputations- und Brandverletzungen. #ukb — ukb (@ukbberlin) 1. Januar 2019

In einem Tweet vom Neujahrsmorgen beklagte die Berliner Feuerwehr auch Angriffe gegen ihre Einsatzkräfte. Diese seien insgesamt 49 Mal attackiert worden, in 33 Fällen mit Pyrotechnik. Ein Feuerwehrmann sei mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus gebracht worden.

Leider gab es auch in dieser #Silvester|nacht wieder #Angriffe gegen unsere Einsatzkräfte - insgesamt 49 Angriffe, 33 davon mittels Pyrotechnik.

Ein Kamerad musste mit einem Knalltrauma in eine Spezialklinik transportiert werden.

Wir wünschen ihm beste Genesung!#traurigaberwahr — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 1. Januar 2019

