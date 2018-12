Nord Stream 2: Gerhard Schröder kritisiert USA für Druckausübung auf Deutschland

Quelle: Reuters

Die Vereinigten Staaten verfolgen ihre eigenen Energieinteressen in Europa, was ihren Druck auf das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 erklärt. Das erklärte der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder der Zeitung Welt Am Sontag in einem Interview.