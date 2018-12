Nach Sichtung Verdächtiger: Erhöhte Alarmbereitschaft auf deutschen Flughäfen

Auf dem Stuttgarter Flughafen wurden vier verdächtige Personen gesichtet, die Bildaufnahmen machten. Informationen über die Verdächtigen wurden von französischen Sicherheitskräften an die deutschen Behörden weitergeleitet. Einer von ihnen gilt als Gefährder.

In Paris wurden am 13. Dezember zwei Männer dabei beobachtet, wie sie Fotos machten und anschließend in einem Mercedes Sprinter mit Aachener Kennzeichen den Flughafen verließen. Die französischen Behörden informierten daraufhin die deutsche Polizei. Auch in Stuttgart spähten vier Männer den Flughafen zweimal aus.

Die Nachforschungen ergaben, dass einer der Fahrzeughalter in Deutschland als Gefährder gilt. Er hatte Querverbindungen zu dem Attentäter Anis Amri, der auf dem Berliner Weihnachtsmarkt mit einem Lkw Menschen tötete, und zu dem Islamisten Kamel Saidini, der abgeschoben wurde. Saidini hatte IS-Kämpfer geschleust.

Es gäbe Beweise, dass die beiden Aktionen in Stuttgart und in Paris in Zusammenhang stünden. Seither hat die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen in Stuttgart und an anderen Flughäfen wie Friedrichshafen, Karlsruhe, Baden-Baden und Mannheim erhöht. Die Polizei beruhigt:

Derartige Hinweise oder Vorkommnisse gibt es immer wieder, vor allem um die Weihnachtszeit.

Der Flugbetrieb werde nach Angaben der Polizei nicht beeinträchtigt. Am Mittwoch kam auch die Spezialeinheit BFE Plus in Stuttgart zum Einsatz, berichtet der Tagesspiegel und beruft sich auf Sicherheitskreise.

+++Aktuell+++

Uns liegen Erkenntnisse vor, die eine erhöhte Präsenz durch robuste Polizeikräfte am @STR_Airport erfordern.

Der Flugbetrieb am #Flughafen#Stuttgart wird durch unsere Maßnahmen nicht beeinträchtigt.#EinsatzSTRpic.twitter.com/3vXVijUtg5 — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) 19. Dezember 2018

Der ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen spricht von zahlreichen Hinweisen auf Anschlagspläne gegen Flughäfen. 2016 wurde ein Anschlag auf den Flughafen Berlin-Tegel verhindert. Mit einer "besonderen Aufbauorganisation" will Baden-Württemberg die Vorkommnisse klären.