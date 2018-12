Auto rast in Recklinghausen in Bushaltestelle – ein Toter

© dpa/ Marcel Kusch Unfallstelle in Recklinghausen.

Ein Autofahrer ist in Recklinghausen in eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gerast und hat einen Menschen getötet und mehrere Personen verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag via Twitter mit.