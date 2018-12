RT Deutsch vor Ort: Hamburg – Fortsetzung und Abschluss des CDU-Bundesparteitags

RT Deutsch berichtet vom CDU-Bundesparteitag. Am Freitag konnte sich Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Wahl zur CDU-Vorsitzenden gegen ihre Kontrahenten durchsetzen. Der Chef der Unions-Nachwuchsorganisation Junge Union (JU), Paul Ziemiak, soll Generalsekretär werden.

Für Samstag steht von 9 Uhr bis 15 Uhr die zweite Plenarsitzung auf dem Zeitplan des Bundesparteitags der CDU. Entschieden wird über den neuen Generalsekretär. Ebenfalls auf dem Programm stehen der Solidaritätsbeitrag und das Thema Bundeswehr.

Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), die sich am Freitag gegen ihre Kontrahenten Jens Spahn und Friedrich Merz durchsetzen konnte, will Paul Ziemiak als ihren Generalsekretär. Ziemiak ist ein Vertrauter von Jens Spahn und steht der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin kritisch gegenüber. AKK will mit Ziemiak jüngere Mitglieder anziehen.

Vor seiner Wahl sagte Ziemiak:

Ich bewerbe mich um das Amt des Generalsekretärs, weil ich an diesen Aufbruch, an das Morgen und an die Christlich Demokratische Union glaube. Lasst uns zusammen glauben, lasst uns zusammen kämpfen und lasst uns am Ende zusammen gewinnen!

RT Deutsch LIVE vom CDU-Bundesparteitag:

