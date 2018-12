Live-Ticker zum CDU-Bundesparteitag in Hamburg - Wer macht das Rennen bei der Merkel-Nachfolge?

Quelle: Reuters

Am heutigen Freitag beginnt in Hamburg der Bundeparteitag der CDU. Am Nachmittag soll über die Nachfolge von Angela Merkel als Parteivorsitzende entschieden werden. Die Entscheidung wird mit Spannung erwartet - es dürfte eng werden.