Nach nächtlicher Studenten-Jagd: Anzeige gegen Tübingens Oberbürgermeister

Quelle: www.globallookpress.com Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. In Tübingen studierten unter anderem Hölderlin, Schelling und Hegel.

Der Streit zwischen einem Studenten und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen) hat sich weiter zugespitzt. Am Mittwochabend zeigte eine Begleiterin des Studenten Palmer wegen Nötigung an. Das sagte ein Polizeisprecher in Reutlingen am Donnerstag.