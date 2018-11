Exklusiv: Fotos von der BER-Baustelle – Wird der Flughafen jemals eröffnet?

RT Deutsch veröffentlichte vor einigen Tagen einen Artikel, in dem es um Mängel am geplanten Hauptstadtflughafen BER ging,und erhielt daraufhin eine Reihe Zuschriften. Die meisten von ihnen stimmten darin überein, dass es auf der Baustelle mehr Mängel gebe, als der Öffentlichkeit bekannt ist, und dass der BER womöglich niemals fertiggestellt werde.

Ein Elektroinstallateur, der im Frühjahr und Sommer auf dem BER gearbeitet hat und heute auf einer anderen Baustelle tätig ist, hat RT Deutsch im Gespräch seine Eindrücke geschildert und mit einer Reihe von Fotos belegt. Seiner Meinung nach wird der BER nie eröffnet werden. Die Empfehlung des Installateurs: abreißen, neu bauen.

Das Hauptproblem sei die Elektrik. Überall gebe es Kabel, die nicht zugeordnet werden könnten, Kabel, die ins Nichts führten. Mehrere Firmen seien damit beschäftigt, Kabel zu suchen und in die Pläne einzutragen. Dies sei eine Sisyphusarbeit, wenn man meine, einen Abschnitt erledigt zu haben, tauchten sofort neue Rätsel auf. Im Schnitt schaffe ein Mitarbeiter pro Tag nicht mehr als die Suche und Zuordnung eines einzigen Kabels. Für dieses eine Kabel bewege er sich quer durch den Flughafen. So gehe das bis heute.

Suchen Sie mal ein Kabel mit einem Kabelsucher, wenn da so viele Kabel sind und Ihres ist nicht dabei. Wenn an der Wand das Kabel noch da ist, in den Fußboden reingeht, und dann plötzlich weg ist. Ich habe nicht das Gefühl, da etwas erreicht zu haben, das ist eine Dauerbaustelle.