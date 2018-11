Regierungssprecher zur Ukraine-Krise: "Sanktionen sind kein Wasserhahn, den man auf- und zudreht"

Quelle: RT

In der Regierungspressekonferenz am 28. November ging es ausführlich um die sich zuspitzende Krise in der Ukraine und die Haltung der Bundesregierung zu den Vorfällen. Die Regierungssprecher nahmen auch zu Fragen nach einer Verschärfung von Sanktionen Stellung.