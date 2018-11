"Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt." - Seehofers Plakatkampagne erhitzt die Gemüter (Video)

Findet offenbar nicht jeder gut: Die neue Werbekampagne aus dem Hause Seehofer.

Die Zahl von Zuwanderern, die in ihre Heimatländer zurückkehren, sinkt. Waren es 2017 noch etwa 29.000, sind es in 2018 bisher gerade mal rund 14.000 Flüchtlinge, die in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind.