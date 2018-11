Seehofer bestätigt Rücktritt als CSU-Chef

Bundesinnenminister Hort Seehofer erklärte in Bautzen, dass er das Amt des CSU-Parteivorsitzenden niederlegen werde. Er wolle aber weiterhin Innenminister bleiben.

Horst Seehofer (CSU) hat nach eigenen Worten nicht vor, das Amt des Bundesinnenministers aufzugeben. "Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben", sagte er am Montag bei einem Besuch in Bautzen. Das Amt des CSU-Vorsitzenden werde er niederlegen. "Das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt."

Wörtlich sagte der Bundesinnenminister am Montag während einer Pressekonferenz in Bautzen:

Ich werde das Amt des CSU-Vorsitzenden niederlegen, das steht fest und ist entschieden. Über den Zeitpunkt gibt es noch Gespräche. Er wird aber im Laufe dieser Woche der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Der Hauptgrund seines Rücktritts sei, dass er die Erneuerung seiner Partei im Jahr 2019 ermöglichen möchte. "Er liegt nicht im Wahlergebnis in Bayern", so Seehofer. Die Ursachen dafür seien vielfältig – "die liegen sowohl in Berlin als auch in Bayern".