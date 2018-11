Medienberichte: Seehofer plant Rücktritt als CSU-Vorsitzender

Asyl-Streit, Affäre um Hans-Georg Maaßen und Wahlniederlagen in der einstigen CSU-Hochburg Bayern haben offenbar doch dem CSU-Vorsitzende Horst Seehofer das Amt als Parteivorsitzender gekostet. Ein Nachfolgekandidat gilt schon als ausgemacht.

CSU-Chef und Innenminister Seehofer hatte am Sonntagabend angekündigt, im kommenden Jahr seine beiden Spitzenämter abgeben zu wollen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen von Beratungen der engsten Parteispitze erfuhr. Ein neuer Parteichef soll auf einem Sonderparteitag Anfang 2019 gewählt werden. Einen konkreten Zeitpunkt, an dem er das Ministeramt abgeben will, ließ Seehofer noch offen. Er habe deutlich gemacht, dass er ohne den Parteivorsitz auch nicht Innenminister bleiben wolle.

Seehofer zieht damit die Konsequenz aus der schweren CSU-Pleite bei der Landtagswahl und beugt sich dem massiven Druck der eigenen Parteibasis, der schon seit dem CSU-Fiasko bei der Bundestagswahl 2017 immer stärker geworden war. Eine mögliche Nachfolge-Lösung für das Innenministerium ist noch offen.

Als mit Abstand aussichtsreichster Nachfolge-Kandidat für den CSU-Chefposten gilt jedoch der alte und neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Mit einem Rücktritt Seehofers als CSU-Chef war in den vergangenen Wochen immer stärker gerechnet worden. Als vorrangig galt zunächst die Bildung einer Regierung in Bayern, wo die CSU nach dem Verlust der absoluten Mehrheit nun auf die Freien Wähler als Koalitionspartner angewiesen ist.

Die Entscheidung kam nicht überraschend. Abgesehen von der politischen Gegnern, wie zuletzt die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, die am Sonntag den sofortigen Rücktritt Seehofers als Innenminister gefordert hat, findet er auch in den Kreis- und Bezirksverbänden seiner eigenen Partei immer weniger Unterstützer. Auch im Ansehen der Bevölkerung rutschte er immer weiter ab - sagen die Umfragen. Dramatisch abwärts ging es nach jener denkwürdigen Nacht Anfang Juli, als Seehofer auf dem Höhepunkt seines Asyl-Streits mit der Kanzlerin Angela Merkel seinen Rücktritt ankündigte - und am Ende doch beide Ämter behielt.

Mehr zum Thema - Seehofer: Bevor ich den Watschnbaum mache, trete ich zurück

Der 69-Jährige hat seiner Partei mehr als 45 Jahre lang gedient - und sie mit geprägt. Insgesamt 28 Jahre saß er für die CSU im Bundestag. Er brachte es zum Bundesminister, zum Parteichef und bayerischen Ministerpräsidenten. Nach mehreren Höhen und Tiefen seiner politischen Karriere und einer Herzkrankheit, die ihm fast das Leben kostete, war Seehofers größter Erfolg der letzten Jahre die Rückeroberung der absoluten Mehrheit der Mandate im Landtag 2013.

(rt deutsch/dpa)