Siegen: Prozess wegen Misshandlungen in Flüchtlingsheim beginnt

Quelle: Reuters © REUTERS/Wolfgang Rattay Symbolbild: Serbische Asylbewerberin in Essener Unterkunft, Deutschland, 29. September 2014.

Am heutigen Donnerstag begann der Prozess gegen 30 Angeklagte, denen vorgeworfen wird, in Burbach Flüchtlinge in einem Heim misshandelt zu haben. Laut Anklage geht es unter anderem um fahrlässige und gefährliche Körperverletzung, Nötigung oder Diebstahl.