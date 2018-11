Berliner Polizeiakademie: Wird bei den Einstellungstests geschummelt?

Nach einem Medienbericht soll in der Berliner Polizeiakademie bei Einstellungs- und sonstigen Tests Betrug an der Tagesordnung sein. Die Berliner Polizei weist diese Vorwürfe zurück. Es ist nicht erste Mal, dass die Polizeiakademie in die Schlagzeilen gerät.