SPD diskutiert über neue politische Ausrichtung: Mehr Umweltschutz und Kevin Kühnert an der Spitze

Quelle: Reuters Willy-Brandt-Statue, Berlin, Deutschland, 28. Oktober 2018

Nach Wahlschlappen in Bayern und Hessen diskutiert die SPD gegen das "Weiter so". Damit sich mehr junge Menschen angesprochen fühlen, soll die Umweltpolitik ins Zentrum rücken. Der bayerische SPD-Fraktionschef will Andrea Nahles durch den Juso-Chef Kevin Kühnert ersetzen.