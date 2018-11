Kampf um die CDU-Führung: Laschet warnt vor Rechtsruck

Quelle: Reuters Den Vorsitz will er erst mal nicht, aber doch eine Rolle spielen: Armin Laschet, hier stilsicher beim Besuch eines Bergwerks im September 2018

Das Kandidatenschaulaufen in der CDU geht weiter. In Interviews bringen sich die Kandidaten und deren Unterstützer in Stellung. Armin Laschet warnt vor einem Rechtsruck in der Partei und schlägt sich damit auf die Seite von Annegret Kramp-Karrenbauer.