Nach Vergewaltigung in Freiburg: Integrationsbeauftragte fordert Aufklärungskurse für Asylbewerber

Quelle: Reuters Widmann-Mauz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Mai 2018

Die Intergrationsbeauftragte hat verpflichtende Kurse für Asylbewerber gefordert, in denen diese über Sexualität und Gleichberechtigung in Deutschland aufgeklärt werden sollen. Hintergrund ist die Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Freiburg.